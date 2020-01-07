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Espreso.tvМирВ Австрии сформировали правительство без партии пророссийских ультраправых

В Австрии сформировали правительство без партии пророссийских ультраправых


фото: Reuters
Новое правительство Австрии, в которое вошли представители консервативной Австрийской народной партии (АНП) и "Зеленых", приведено к присяге

Кабинет состоит из 14 министров. АНП получает 10 министерств, в том числе ключевые - внутренних дел, финансов, обороны и иностранных дел, передает DW.

Представители "Зеленых" возглавят четыре министерства, среди которых новое "суперведомство" по вопросам климата, экологии, энергетики, мобильности, инноваций и технологий. В состав правительства впервые вошло больше женщин, чем мужчин.

Курц во второй раз стал канцлером страны. АНП и "Зеленые" договорились о создании правящей коалиции 1 января, а на следующий день представили коалиционное программу.

Правящая коалиция с участием партии Курца и правопопулистской Австрийской партии свободы распалась в мае 2019 году в результате скандала вокруг экс-лидера правых популистов, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Согласно обнародованным записями скрытой камеры, в 2017 году Штрахе на вилле на Ибице предлагал мнимой племяннице российского олигарха госконтракт в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии.

В июне было приведено к присяге переходное правительство под руководством экс-главы Конституционного суда Бригитте Бирляйн. Бирляйн стала первой женщиной во главе правительства республики.

  • Досрочные парламентские выборы в Австрии в конце сентября завершились победой партии Курца, набравшей 37,5 процента голосов. Второе место заняли социал-демократы с худшим в истории партии результатом 21,2 процента голосов. Правых популистов поддержали 16,2 процента голосовавших, а Зеленых - 13,9.
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