В Австрии сформировали правительство без партии пророссийских ультраправых

7 января, 2020, 16:23

Новое правительство Австрии, в которое вошли представители консервативной Австрийской народной партии (АНП) и "Зеленых", приведено к присяге

Кабинет состоит из 14 министров. АНП получает 10 министерств, в том числе ключевые - внутренних дел, финансов, обороны и иностранных дел, передает DW.

Представители "Зеленых" возглавят четыре министерства, среди которых новое "суперведомство" по вопросам климата, экологии, энергетики, мобильности, инноваций и технологий. В состав правительства впервые вошло больше женщин, чем мужчин.

Курц во второй раз стал канцлером страны. АНП и "Зеленые" договорились о создании правящей коалиции 1 января, а на следующий день представили коалиционное программу.

Правящая коалиция с участием партии Курца и правопопулистской Австрийской партии свободы распалась в мае 2019 году в результате скандала вокруг экс-лидера правых популистов, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Согласно обнародованным записями скрытой камеры, в 2017 году Штрахе на вилле на Ибице предлагал мнимой племяннице российского олигарха госконтракт в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии.

В июне было приведено к присяге переходное правительство под руководством экс-главы Конституционного суда Бригитте Бирляйн. Бирляйн стала первой женщиной во главе правительства республики.