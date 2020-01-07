Украинские певцы провели рождественский тур для военных из ООС

7 января, 2020, 17:12

В районе ООС прошел рождественский тур с участием украинских певцов

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Александр Положинский, Иван Марунич, Арсен Мирзоян, а также группа "Ukiez" Дмитрия Данова, Ивана Семесюка, Богдана Буткевича провели праздничные концерты для военнослужащих Национальной гвардии, которые выполняют задачи в районе операции Объединенных сил.

"Я очень рад, что мы смогли приехать к Вам и поддержать украинского воина в такое время. Надеюсь, что наши песни помогли почувствовать дух новогодних праздников. Мы всегда будем находить возможность для своих защитников", - поделился своими чувствами Положинский.

По окончании каждого концерта нацгвардейцы делали общие фото с исполнителями и благодарили их за яркие выступления и поддержку.