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Espreso.tvОбществоУкраинские певцы провели рождественский тур для военных из ООС

Украинские певцы провели рождественский тур для военных из ООС

В районе ООС прошел рождественский тур с участием украинских певцов

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Александр Положинский, Иван Марунич, Арсен Мирзоян, а также группа "Ukiez" Дмитрия Данова, Ивана Семесюка, Богдана Буткевича провели праздничные концерты для военнослужащих Национальной гвардии, которые выполняют задачи в районе операции Объединенных сил.

"Я очень рад, что мы смогли приехать к Вам и поддержать украинского воина в такое время. Надеюсь, что наши песни помогли почувствовать дух новогодних праздников. Мы всегда будем находить возможность для своих защитников", - поделился своими чувствами Положинский.

По окончании каждого концерта нацгвардейцы делали общие фото с исполнителями и благодарили их за яркие выступления и поддержку.

 

 

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