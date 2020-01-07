Украина опустилась на две строчки в Индексе паспортов
7 января, 2020, 13:46
По итогам 2019 года Украина разместилась на 43-м месте среди 200 стран в рейтинге паспортов мира, в прошлом году она была 41-я
Об этом говорится в обновленном индексе паспортов, который опубликовала компания Henley&Partners, передает hromadske.
Отмечается, что за год Украина получила безвиз с Бахрейном и Саудовской Аравией, но одновременно потеряла с Бенином и Джибути. Общее количество стран, которые безвизово (или с визой по прибытию) могут посещать граждане Украины, осталась 128.
Первое место в рейтинге неизменно занимает Япония - ее граждане могут посещать без виз 191 страну. В топ-3 также попали Сингапур и Южная Корея, которая разделила с Германией место в рейтинге.
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