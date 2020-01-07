Сутки в зоне ООС: 2 военных ранены
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Два раза противник открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Трижды с 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано обстрел защитников Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Вчера, 6 января, в результате вражеского обстрела два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
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