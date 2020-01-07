Сутки в зоне ООС: 2 военных ранены

7 января, 2020, 08:05

6 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два раза противник открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Трижды с 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано обстрел защитников Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вчера, 6 января, в результате вражеского обстрела два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.