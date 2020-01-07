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Espreso.tvМирСША привели в полную боевую готовность войска на Ближнем Востоке, - СМИ

США привели в полную боевую готовность войска на Ближнем Востоке, - СМИ

Вооруженные силы и системы противовоздушной обороны США на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности

Вооруженные силы США и батареи противовоздушной обороны на Ближнем Востоке приведены в боевую готовность, чтобы отразить возможную атаку иранских беспилотников на фоне данных разведки о такой угрозе, сообщает Укринформ .

По данным источников американских СМИ, в последние дни разведка США заметила передвижения военной техники Ирана, в частности дронов и баллистических ракет. Это может свидетельствовать как о попытке Тегерана уберечься от возможного авиаудара со стороны США, так и о намерении нанести удар по американским объектам.

Официально информация еще не подтверждена. Иран использовал беспилотники ранее несколько раз, включая атаку на саудовские нефтяные заводы в прошлом году.

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