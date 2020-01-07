США привели в полную боевую готовность войска на Ближнем Востоке, - СМИ
7 января, 2020, 20:52
Вооруженные силы и системы противовоздушной обороны США на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности
Вооруженные силы США и батареи противовоздушной обороны на Ближнем Востоке приведены в боевую готовность, чтобы отразить возможную атаку иранских беспилотников на фоне данных разведки о такой угрозе, сообщает Укринформ .
По данным источников американских СМИ, в последние дни разведка США заметила передвижения военной техники Ирана, в частности дронов и баллистических ракет. Это может свидетельствовать как о попытке Тегерана уберечься от возможного авиаудара со стороны США, так и о намерении нанести удар по американским объектам.
Официально информация еще не подтверждена. Иран использовал беспилотники ранее несколько раз, включая атаку на саудовские нефтяные заводы в прошлом году.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс" генерал Касем Сулеймани.
- 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации .
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