США обвиняют Китай и Россию в блокировании резолюции Совбеза ООН о нападении на посольство в Багдаде

7 января, 2020, 14:30

Дипломатическая миссия США при Совете безопасности ООН обвинила Россию и Китай в блокировании резолюции, которая должна осудить нападение на американское посольство в Багдаде

Об этом сообщает Радио Свобода.

Позиция Пекина и Москвы не позволила принять решение, которое должно быть результатом консенсуса всех членов Совета безопасности.

Обвинения представителей США прозвучало после того, как российская и китайская делегации заявили, что осуждают нападение на посольство Вашингтона в Багдаде 31 января, однако считают, что резолюция должна осудить также и убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани считают организатором нападения на дипломатическую миссию.

Как утверждают представители США, 27 стран-членов ООН осудили атаку на посольство.

"Это создает резкий контраст с молчанием Совбеза ООН из-за того, что двое постоянных членов - Россия и США - не дали совместном заявлении ходу", - говорится в сообщении американских дипломатов.

Посол России в ООН Василий Небензя сказал, что, хотя он согласен с осуждением Вашингтоном нападения на посольство, было бы невозможно не упомянуть также и убийство Солеймани.

Посол Китая Чжан Цзюнь также высказал мнение, что если Совет Безопасности планирует что-то делать, мы должны охватывать всю ситуацию полностью.

В то же время в поддержку президента США Дональда Трампа высказался президент Бразилии Жаир Болсонару. В комментарии журналистам Болсонару заявил, что его администрация не терпит терроризма.