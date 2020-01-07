США обвиняют Китай и Россию в блокировании резолюции Совбеза ООН о нападении на посольство в Багдаде
Об этом сообщает Радио Свобода.
Позиция Пекина и Москвы не позволила принять решение, которое должно быть результатом консенсуса всех членов Совета безопасности.
Обвинения представителей США прозвучало после того, как российская и китайская делегации заявили, что осуждают нападение на посольство Вашингтона в Багдаде 31 января, однако считают, что резолюция должна осудить также и убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани считают организатором нападения на дипломатическую миссию.
Как утверждают представители США, 27 стран-членов ООН осудили атаку на посольство.
"Это создает резкий контраст с молчанием Совбеза ООН из-за того, что двое постоянных членов - Россия и США - не дали совместном заявлении ходу", - говорится в сообщении американских дипломатов.
Посол России в ООН Василий Небензя сказал, что, хотя он согласен с осуждением Вашингтоном нападения на посольство, было бы невозможно не упомянуть также и убийство Солеймани.
Посол Китая Чжан Цзюнь также высказал мнение, что если Совет Безопасности планирует что-то делать, мы должны охватывать всю ситуацию полностью.
В то же время в поддержку президента США Дональда Трампа высказался президент Бразилии Жаир Болсонару. В комментарии журналистам Болсонару заявил, что его администрация не терпит терроризма.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относящегося к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
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