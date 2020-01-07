SpaceX отправила 60 спутников на орбиту для раздачи интернета
7 января, 2020, 08:58
Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников для раздачи интернета Starlink
Об этом компания сообщила в Twitter.
Многоразовая ступень ракеты приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You.
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI- SpaceX (@SpaceX) January 7, 2020
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