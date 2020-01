SpaceX отправила 60 спутников на орбиту для раздачи интернета

7 января, 2020, 08:58

Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников для раздачи интернета Starlink

Об этом компания сообщила в Twitter.

Многоразовая ступень ракеты приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You.