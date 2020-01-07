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Espreso.tvОбществоSpaceX отправила 60 спутников на орбиту для раздачи интернета

SpaceX отправила 60 спутников на орбиту для раздачи интернета

Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников для раздачи интернета Starlink

Об этом компания сообщила в Twitter.

Многоразовая ступень ракеты приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You.

 

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