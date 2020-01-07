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Espreso.tvОбществоСоглашения о продаже Украине немецкого оружия срываются вероятно по политическим мотивам, - Пристайко

Соглашения о продаже Украине немецкого оружия срываются вероятно по политическим мотивам, - Пристайко

Договоренности о продаже Украине немецкого оружия срываются в последний момент по неочевидным, вероятно политическим мотивам

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИД.

Пристайко подтвердил, что Украина хочет видеть военную помощь от Германии.

"Каждый раз, когда наши фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договоренности срываются в последний момент по неочевидным, вероятно политическим мотивам. Мы надеемся, что в будущем это изменится. Просто проанализируйте, куда Германия экспортирует оружие. Почему не нам? Мы - может и неидеальное, но вполне демократическое государство, вынужденнное защищаться ", - сказал Пристайко.

  • В конце прошлого года в интервью немецким СМИ министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду на то, что Германия пересмотрит свою позицию относительно непредоставления Украине военной помощи.

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