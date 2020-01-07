Рождественский день на Донбассе: оккупанты нарушили режим тишины
7 января, 2020, 18:15
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".
Сегодня, 7 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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