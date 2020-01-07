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Espreso.tvОбществоРождественский день на Донбассе: оккупанты нарушили режим тишины

Рождественский день на Донбассе: оккупанты нарушили режим тишины

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Сегодня, 7 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 

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