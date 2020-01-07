Российской блогеру Митрошиной запретят въезд в Украину
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
В ведомстве подчеркнули, что россиянка не имела запрета на въезд в Украину.
"Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированный Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством. После конфликта, который произошел вчера, пограничники объявят о запрете въезда блогеру Митрошиной в дальнейшем" , - пояснили в МВД.
Правоохранители также призвали предоставить доказательства возможных неправомерных действий полиции во время вчерашнего конфликта для проведения следственных действий.
"В среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 гражданам РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышении срока пребывания или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории. В течение 2019 года больше 7300 граждан РФ не смогли въехать в Украину", - добавили в МВД.
- Напомним, что на встрече с блогером в Киеве 6 января произошла стычка. Активистов организации "Видсич", которые задали ей вопрос о полуострове, задержали полицейские. На двух из них правоохранители составили админпротокол по ст. 173 Кодекса об административных нарушениях (мелкое хулиганство). Позже активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого отпустили.
- Митрошина назвала "провокаторами" людей, спросивших у нее "Чей Крым?" во время встречи в Киеве.
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