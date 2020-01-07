Российской блогеру Митрошиной запретят въезд в Украину

7 января, 2020, 16:06

Российской блогеру Александре Митрошиной, из-за приезда которой в Киеве возник скандал, будет запрещен въезд в Украину

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В ведомстве подчеркнули, что россиянка не имела запрета на въезд в Украину.

"Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированный Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством. После конфликта, который произошел вчера, пограничники объявят о запрете въезда блогеру Митрошиной в дальнейшем" , - пояснили в МВД.

Правоохранители также призвали предоставить доказательства возможных неправомерных действий полиции во время вчерашнего конфликта для проведения следственных действий.

"В среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 гражданам РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышении срока пребывания или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории. В течение 2019 года больше 7300 граждан РФ не смогли въехать в Украину", - добавили в МВД.