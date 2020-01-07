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Espreso.tvОбществоРазумков поздравил украинцев с Рождеством

Разумков поздравил украинцев с Рождеством

Председатель Верховной Рады Дмитрия Разумков поздравил украинцев с праздником Рождества Христова

Текст опубликован на сайте парламента.

"По давней традиции мы встречаем Рождество среди семейного тепла и уюта, в окружении самых близких для нас людей. Этот праздник является поводом простить старые обиды, сказать самые важные слова родным и открыть свои сердца для других. Пусть сегодня каждая украинский семья объединится , а в домах воцарится мир и согласие ", - отметил спикер.

Он пожелал Украине стабильности и стремительного развития, а каждому украинцу - достатка и благосостояния.

"Пусть Рождество принесет в ваши дома счастье, взаимопонимание и любовь. Христос родился! Славим Его!", - добавил Разумков.
 

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