Разумков поздравил украинцев с Рождеством
7 января, 2020, 11:24
"Пусть Рождество принесет в ваши дома счастье, взаимопонимание и любовь. Христос родился! Славим Его!", - добавил Разумков.
Председатель Верховной Рады Дмитрия Разумков поздравил украинцев с праздником Рождества Христова
Текст опубликован на сайте парламента.
"По давней традиции мы встречаем Рождество среди семейного тепла и уюта, в окружении самых близких для нас людей. Этот праздник является поводом простить старые обиды, сказать самые важные слова родным и открыть свои сердца для других. Пусть сегодня каждая украинский семья объединится , а в домах воцарится мир и согласие ", - отметил спикер.
Он пожелал Украине стабильности и стремительного развития, а каждому украинцу - достатка и благосостояния.
"Пусть Рождество принесет в ваши дома счастье, взаимопонимание и любовь. Христос родился! Славим Его!", - добавил Разумков.
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