"Вагнеровцев" лечат в российской клинике, которая связана с дочерью Путина

7 января, 2020, 17:50

Раненых в Ливии и Сирии бойцов частной военной компании "Вагнер" лечат в петербургской клинике, связанной с окружением президента РФ Владимира Путина

Об этом пишет Reuters со ссылкой на сотрудника клиники и трех людей, знакомых с работой учреждения.

Одного из наемников ЧВК в клинике видел корреспондент агентства. Учреждение принадлежит страховой фирме "Согаз".

Гендиректор больницы - Владислав Баранов, которого агентство называет деловым партнером вероятной дочери Путина Марии Воронцовой.

По словам одного из бывших бойцов "Вагнера", наемников в клинике лечат как минимум с 2016 года. Мать одного из наемников рассказала, что лечение было бесплатным. Кто оплачивал расходы, она не знает. Одна из услуг, которую оказали ее сыну, стоила 10 тысяч долларов.

Баранов в телефонном разговоре с журналистами посоветовал забыть об этой клинике. А в ответном письме сообщил, что не хочет хочет общаться с журналистами.