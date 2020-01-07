"Вагнеровцев" лечат в российской клинике, которая связана с дочерью Путина
Об этом пишет Reuters со ссылкой на сотрудника клиники и трех людей, знакомых с работой учреждения.
Одного из наемников ЧВК в клинике видел корреспондент агентства. Учреждение принадлежит страховой фирме "Согаз".
Гендиректор больницы - Владислав Баранов, которого агентство называет деловым партнером вероятной дочери Путина Марии Воронцовой.
По словам одного из бывших бойцов "Вагнера", наемников в клинике лечат как минимум с 2016 года. Мать одного из наемников рассказала, что лечение было бесплатным. Кто оплачивал расходы, она не знает. Одна из услуг, которую оказали ее сыну, стоила 10 тысяч долларов.
Баранов в телефонном разговоре с журналистами посоветовал забыть об этой клинике. А в ответном письме сообщил, что не хочет хочет общаться с журналистами.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-