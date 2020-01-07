"Чувство демократического процесса". Пристайко объяснил, зачем нужны выборы на оккупированном Донбассе
Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью немецкой газете Bild, сообщает пресс служба МИД.
"В идеале эти выборы (на оккупированном Донбассе, - ред.) должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью. Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принять в них участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины", - заявил министр.
Он ответил на вопрос, могут ли на этих выборах быть избраны представители оккупационной администрации.
"Мы - не наивные и очень хорошо знаем, кто по другую сторону фронта будет выдвигаться на выборы. Но у людей было бы по меньшей мере чувство демократического процесса, который происходит параллельно на оккупированных территориях и на свободных территориях, и это было бы идеальной возможностью для России вывести войска с нашего Востока", - добавил министр.
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