"Чей Крым?": Лидер С14 Карась встретился с аниматором, который напал на активистов "Видсичи"
7 января, 2020, 19:49
Никита Толмачев, который 6 января во время встречи с российской блогером Александрой Митрошиной напал на активистов организации Видсич, извинился за свои действия
Видео со словами Толмачева и собственными пояснениями лидер группировки С14 Евгений Карась изложил в YouTube.
"Встретились с участником вчерашней потасовки. Либеральные активисты приехали сорвать лекцию российской блогера. Сорвали ее. Но во время этого произошла драка с Никитой Толмачевым", - написал Карась.
По его словам, Толмачев объяснил, что поддерживает большинство взглядов патриотических активистов, но из-за скандала в лекционном зале повел себя неадекватно и спровоцировал конфликт. Толмачев об этом жалеет, помирился с активистами и уже дал показания полиции.
"Люблю Украину. Уважаю наших солдат. Активисты простили меня за глупую потасовку", - заявил Толмачев.
- Напомним, что на встрече с блогером Митрошиной в Киеве 6 января случилась стычка. Активистов организации "Видсич", которые поставили ей вопрос о полуострове Крым, задержали полицейские. На двух из них правоохранители составили админпротокол по ст. 173 Кодекса об административных нарушениях (мелкое хулиганство). Позже активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого отпустили.
- Митрошина назвала "провокаторами" людей, которые спросили у нее "Чей Крым?" во время встречи в Киеве.
- Российской блогеру Александре Митрошиной, из-за приезда которой в Киев возник скандал, будет запрещен въезд в Украину.
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