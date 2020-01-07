"Чей Крым?": Лидер С14 Карась встретился с аниматором, который напал на активистов "Видсичи"

7 января, 2020, 19:49

Никита Толмачев, который 6 января во время встречи с российской блогером Александрой Митрошиной напал на активистов организации Видсич, извинился за свои действия

Видео со словами Толмачева и собственными пояснениями лидер группировки С14 Евгений Карась изложил в YouTube.

"Встретились с участником вчерашней потасовки. Либеральные активисты приехали сорвать лекцию российской блогера. Сорвали ее. Но во время этого произошла драка с Никитой Толмачевым", - написал Карась.

По его словам, Толмачев объяснил, что поддерживает большинство взглядов патриотических активистов, но из-за скандала в лекционном зале повел себя неадекватно и спровоцировал конфликт. Толмачев об этом жалеет, помирился с активистами и уже дал показания полиции.

"Люблю Украину. Уважаю наших солдат. Активисты простили меня за глупую потасовку", - заявил Толмачев.