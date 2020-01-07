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Espreso.tvМирПутин прилетел на базу российских войск в Сирии

Путин прилетел на базу российских войск в Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Российский лидер аэропорта направился в командный пункт группировки войск РФ в Сирии, где его встретил президент Сирии Башар Асад

Президенты выслушали доклады военных. Затем российская и сирийская делегации провели двусторонние переговоры.

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