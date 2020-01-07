Путин прилетел на базу российских войск в Сирии
7 января, 2020, 16:42
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.
Российский лидер аэропорта направился в командный пункт группировки войск РФ в Сирии, где его встретил президент Сирии Башар Асад
Президенты выслушали доклады военных. Затем российская и сирийская делегации провели двусторонние переговоры.
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