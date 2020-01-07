Пристайко назвал условия выхода из "Минского процесса"
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИД.
"Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса", - сказал он.
Пристайко также отметил, что война на востоке Украины может перейти в замороженный конфликт.
"Я этого не хочу, но могу это предсказать. Буду откровенен: дойти до замороженного конфликта еще нужно. Сейчас в нашу сторону стреляют. Конечно, мы не хотим замороженного конфликта. В идеале мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то по крайней мере нужно положить конец убийствам", - заявил глава МИД.
- Также Пристайко считает, что проведение выборов в ОРДЛО может дать "чувство демократического процесса, который происходит параллельно на оккупированных территориях и на свободных территориях".
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