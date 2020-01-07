Пристайко назвал условия выхода из "Минского процесса"

7 января, 2020, 19:07

Украине следует начать поиски альтернативы Минским переговорам, если в 2020 году на временно оккупированных территориях не пройдут выборы или затянется процесс разведения войск

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИД.

"Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса", - сказал он.

Пристайко также отметил, что война на востоке Украины может перейти в замороженный конфликт.

"Я этого не хочу, но могу это предсказать. Буду откровенен: дойти до замороженного конфликта еще нужно. Сейчас в нашу сторону стреляют. Конечно, мы не хотим замороженного конфликта. В идеале мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то по крайней мере нужно положить конец убийствам", - заявил глава МИД.