При пожаре в Одесской области погибло три человека
7 января, 2020, 09:13
В пгт. Черноморское (Одесская область) в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибло три человека
Об этом сообщает пресс служба ДСНС.
"7 января в 05 ч. 52 мин. В пгт Черноморское Лиманского района в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли 3 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 06 час. 37 мин. подразделениями службы пожар ликвидирован.
"В результате пожара уничтожено личные вещи и имущество на площади 10 м. Кв", - добавили в пресс служба.
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