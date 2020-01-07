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Espreso.tvОбществоПри пожаре в Одесской области погибло три человека

При пожаре в Одесской области погибло три человека

В пгт. Черноморское (Одесская область) в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибло три человека

Об этом сообщает пресс служба ДСНС.

"7 января в 05 ч. 52 мин. В пгт Черноморское Лиманского района в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 06 час. 37 мин. подразделениями службы пожар ликвидирован.

"В результате пожара уничтожено личные вещи и имущество на площади 10 м. Кв", - добавили в пресс служба.

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