При пожаре в Одесской области погибло три человека

7 января, 2020, 09:13

В пгт. Черноморское (Одесская область) в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибло три человека

Об этом сообщает пресс служба ДСНС.

"7 января в 05 ч. 52 мин. В пгт Черноморское Лиманского района в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 06 час. 37 мин. подразделениями службы пожар ликвидирован.

"В результате пожара уничтожено личные вещи и имущество на площади 10 м. Кв", - добавили в пресс служба.