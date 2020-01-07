Профсоюзы, паразитирующие на рабочих, должны быть остановлены, - Милованов

7 января, 2020, 14:55

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов выступает за пересмотр роли профсоюзных организаций в экономике

Об этом он написал в Facebook.

"Профсоюзы. Какова их роль сегодня в экономике? Профсоюзы должны защищать права рабочих. Делают они это эффективно?.. Например, борются профсоюзы за право рабочего дышать чистым воздухом на металлургическом заводе, или за право шахтера спускаться в шахту, где правильно обеспечена безопасность труда, или за право рабочего получать высокую зарплату, даже если предприятие является монополистом на рынке труда?" - написал министр.

По его словам, профсоюзы есть разные. Например, считает Милованов, есть профсоюзы, которые борются за права рабочих. А есть такие, кто действительно работают на руководство предприятий.

"Что-то я не вижу протестов профсоюзов против условий и оплаты труда на заводах олигархов. А еще есть такие, которые вообще ничего не делают и просто получают (обязательный) процент с зарплаты рабочих. Ситуация с профсоюзами должна быть изменена. Настоящие, эффективные профсоюзы должны получить доступ к ресурсам. А те, кто паразитируют на рабочих, должны быть остановлены", - отметил министр.