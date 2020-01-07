 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПрофсоюзы, паразитирующие на рабочих, должны быть остановлены, - Милованов

Профсоюзы, паразитирующие на рабочих, должны быть остановлены, - Милованов


фото: ZIK
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов выступает за пересмотр роли профсоюзных организаций в экономике
Об этом он написал в Facebook.

"Профсоюзы. Какова их роль сегодня в экономике? Профсоюзы должны защищать права рабочих. Делают они это эффективно?.. Например, борются профсоюзы за право рабочего дышать чистым воздухом на металлургическом заводе, или за право шахтера спускаться в шахту, где правильно обеспечена безопасность труда, или за право рабочего получать высокую зарплату, даже если предприятие является монополистом на рынке труда?" - написал министр.

По его словам, профсоюзы есть разные. Например, считает Милованов, есть профсоюзы, которые борются за права рабочих. А есть такие, кто действительно работают на руководство предприятий.

"Что-то я не вижу протестов профсоюзов против условий и оплаты труда на заводах олигархов. А еще есть такие, которые вообще ничего не делают и просто получают (обязательный) процент с зарплаты рабочих. Ситуация с профсоюзами должна быть изменена. Настоящие, эффективные профсоюзы должны получить доступ к ресурсам. А те, кто паразитируют на рабочих, должны быть остановлены", - отметил министр.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 января, 2020 вторник

больше новостей

7 января, 2020 вторник

6 января, 2020 понедельник

5 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать