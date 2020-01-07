Празднование Рождества: в Киеве ограничат движение транспорта
Об этом сообщает пресс служба КГГА.
7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).
В случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена "Золотые ворота". В настоящее время все эскалаторы будут работать на подъем избежание давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Незалежности".
Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 движение троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями:
- троллейбусы № 6 - от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";
- троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
- троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
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