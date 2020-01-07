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Espreso.tvОбществоПразднование Рождества: в Киеве ограничат движение транспорта

Празднование Рождества: в Киеве ограничат движение транспорта


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Сегодня, 7 января, в столице ограничат движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями

Об этом сообщает пресс служба КГГА.

7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

В случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена "Золотые ворота". В настоящее время все эскалаторы будут работать на подъем избежание давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Незалежности".

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 движение троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями:

  • троллейбусы № 6 - от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";
  • троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
  • троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

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