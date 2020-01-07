ПЦУ запустит приложение "Моя церковь"
7 января, 2020, 12:40
Вскоре появится приложение Православной церкви Украины для смартфонов
Об этом на Общественном радио сообщил представитель Киевской митрополии ПЦУ, архиепископ Евстратий.
В частности, он отметил, что приложение можно будет установить на устройствах, работающих на операционных системах IOS и Android.
"Это приложение "Моя церковь", где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, о календаре, или ближайшем приходе, храме ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации", - отметил архиепископ.
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