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Espreso.tvОбществоПЦУ запустит приложение "Моя церковь"

ПЦУ запустит приложение "Моя церковь"

Вскоре появится приложение Православной церкви Украины для смартфонов

Об этом на Общественном радио сообщил представитель Киевской митрополии ПЦУ, архиепископ Евстратий.

В частности, он отметил, что приложение можно будет установить на устройствах, работающих на операционных системах IOS и Android.

"Это приложение "Моя церковь", где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, о календаре, или ближайшем приходе, храме ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации", - отметил архиепископ.

 

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