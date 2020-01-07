Оккупанты обстреляли украинские войска под Васильевкой
7 января, 2020, 14:14
Российские оккупационные войска совершили обстрел в населенном пункте Васильевка, потерь нет
Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины.
"Сегодня, 7 января, по состоянию на 12:00, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска осуществили 1 обстрел позиций украинских героев. С 09:10 от села Новоласпа оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения по нашим защитникам Васильевки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боевых потерь в результате этого нарушения режима тишины оккупантами нет.
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