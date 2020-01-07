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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли украинские войска под Васильевкой

Оккупанты обстреляли украинские войска под Васильевкой

Российские оккупационные войска совершили обстрел в населенном пункте Васильевка, потерь нет

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины.

"Сегодня, 7 января, по состоянию на 12:00, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска осуществили 1 обстрел позиций украинских героев. С 09:10 от села Новоласпа оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения по нашим защитникам Васильевки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь в результате этого нарушения режима тишины оккупантами нет.

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