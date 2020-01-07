Оккупанты не пускают миссию ОБСЕ на неподконтрольную территорию, - СЦКК

7 января, 2020, 10:24

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня сообщает об очередных ограничениях свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ по стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает прессцентр штаба ООС.

В ежедневном отчете от 6 января 2020 СММ ОБСЕ информирует об очередных случаи отказа и задержки патрулей Миссии в доступе к неподконтрольных правительству Украины территорий.

4 и 5 января представители вооруженных формирований Российской Федерации отказали патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию на блокпосту севернее населенного пункта Заиченко на юге Донецкой области.

4 января в блокпосту западнее населенного пункта Верхньоширокивське (прежнее название Октябрь) и на юге Донецкой области представители вооруженных формирований дважды задержали патруль Миссии на 45 и 19 минут соответственно.

Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и передвижения или подготовку войск.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимости действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии.