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Espreso.tvОбществоОккупант из "ДНР" расстрелял собственную роту

Оккупант из "ДНР" расстрелял собственную роту


фото: iz.ru
На оккупированном Донбассе боевик расстрелял "сослуживцев" из своей роты

Об этом сообщает штаб ООС.

"Во временно оккупированном населенном пункте Куликово (Донецкая обл.) произошел инцидент в одном из батальонов 9 омсп. В частности стало известно о том, что один из боевиков подразделения, несший дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотически-алкогольного угара, расстрелял боевиков из своей роты, находившихся рядом с ним", - говорится в сообщении.

 

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