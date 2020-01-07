7 января, 2020, 11:51

На оккупированном Донбассе боевик расстрелял "сослуживцев" из своей роты

Об этом сообщает штаб ООС.

"Во временно оккупированном населенном пункте Куликово (Донецкая обл.) произошел инцидент в одном из батальонов 9 омсп. В частности стало известно о том, что один из боевиков подразделения, несший дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотически-алкогольного угара, расстрелял боевиков из своей роты, находившихся рядом с ним", - говорится в сообщении.