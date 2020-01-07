Оккупант из "ДНР" расстрелял собственную роту
7 января, 2020, 11:51
На оккупированном Донбассе боевик расстрелял "сослуживцев" из своей роты
Об этом сообщает штаб ООС.
"Во временно оккупированном населенном пункте Куликово (Донецкая обл.) произошел инцидент в одном из батальонов 9 омсп. В частности стало известно о том, что один из боевиков подразделения, несший дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотически-алкогольного угара, расстрелял боевиков из своей роты, находившихся рядом с ним", - говорится в сообщении.
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