ОБСЕ обвиняет ВСУ в нарушении отвода войск, штаб ООС отрицает

7 января, 2020, 13:24

СММ ОБСЕ зафиксировала нарушение договоренностей об отводе вооружений на Донбассе с украинской стороны

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года команда СММ ОБСЕ продолжает предоставлять недостоверную информацию о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей по отводу вооружения, а именно зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса".

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон информирует, что размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружения.