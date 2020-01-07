ОБСЕ обвиняет ВСУ в нарушении отвода войск, штаб ООС отрицает
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года команда СММ ОБСЕ продолжает предоставлять недостоверную информацию о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей по отводу вооружения, а именно зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса".
Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон информирует, что размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружения.
Согласно Минских договоренностей отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет.
Освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера.
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