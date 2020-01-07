Мужчина подорвал гранату в одесском общежитии: 3 человека пострадали

7 января, 2020, 12:27

В одном из одесских общежитий в результате взрыва осколочной гранаты пострадали три человека. Они в больнице с многочисленными ранениями

Об этом сообщает пресс служба местной полиции,

По предварительной информации, трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне общего пользования. Позже к компании присоединился еще один сосед, с которым остальные время от времени конфликтовали. Во время застолья между мужчинами снова возник конфликт.

Тогда агрессивный сосед покинул компанию, но ненадолго. Вскоре 38-летний мужчина вернулся уже с гранатой в руках. Предварительно говорят, что это граната РГД-5. Бросив ее в кухню, он закрыл за собой дверь и сбежал.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и кинологи с собаками. Где именно находится злоумышленник пока не известно, его разыскивают. Также решается вопрос о квалификации данного события.