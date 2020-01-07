Мужчина подорвал гранату в одесском общежитии: 3 человека пострадали
Об этом сообщает пресс служба местной полиции,
По предварительной информации, трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне общего пользования. Позже к компании присоединился еще один сосед, с которым остальные время от времени конфликтовали. Во время застолья между мужчинами снова возник конфликт.
Тогда агрессивный сосед покинул компанию, но ненадолго. Вскоре 38-летний мужчина вернулся уже с гранатой в руках. Предварительно говорят, что это граната РГД-5. Бросив ее в кухню, он закрыл за собой дверь и сбежал.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и кинологи с собаками. Где именно находится злоумышленник пока не известно, его разыскивают. Также решается вопрос о квалификации данного события.
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