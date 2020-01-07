Македонский церковь надеется на прогресс в вопросе автокефалии

7 января, 2020, 17:28

Македонская православная церковь надеется, что в этом году может быть определенный прогресс в вопросе автокефалии

Об этом сообщает Балканский обозреватель со ссылкой на македонские СМИ.

"Мы надеемся, что в этом году может быть определенный прогресс в вопросе автокефалии нашей святой церкви. Это будет зависеть не только от нас, но и от общей ситуации в православных поместных церквях из-за, я бы сказал, деления, существующего сейчас. Но если мы сделаем все возможное и сделаем свой вклад в поиск правильного пути объединения Православной Церкви в этом разделе, я надеюсь, что этот день может наступить", - отметил митрополит Петар.

Македонская православная церковь - церковь, действующая на территории Северной Македонии, а также в македонской диаспоре.

В своем нынешнем виде существует с июля 1967 года, когда она была основана как автокефальная решением III Церковно-народного собора в городе Охрид. Однако, ни Сербская православная церковь (в которой на правах автономии с 1958 года Македонская православная церковь находилась), ни другие поместные православные церкви нового статуса не признали. В 2005 году Архиерейский собор Сербской православной церкви отлучил от церковного общения верующих, принадлежащих к Македонской православной церкви.