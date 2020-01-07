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Espreso.tvМирЛукашенко ведет двойную политическую игру, - МИД Польши

Лукашенко ведет двойную политическую игру, - МИД Польши

Польша готова помочь Беларуси приблизиться к Западу, но не собирается легитимизировать режим Лукашенко

В разговоре с Польским радио вицеминистр иностранных дел Польши Павел Яблонский отметил, что президент Беларуси ведет двойную политическую игру, целью которой является удержание власти.

"Сигналы, которые Беларусь высылает Западу, слабые. С одной стороны, Лукашенко показывает, что он не готов полностью объединиться, а точнее - поддаться диктатуре Москвы. А с другой стороны, видно, что он не готов ввести изменения, которые бы приблизили Беларусь к Западной Европе", - сказал Яблонский.

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