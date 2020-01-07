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Espreso.tvОбществоЛоукостер Ernest Airlines отменил часть перелетов из Украины

Лоукостер Ernest Airlines отменил часть перелетов из Украины

Итальянский авиаперевозчик Ernest Airlines за последние два дня отменил сразу несколько рейсов из украинских аэропортов "Жуляны" ( "Киев" имени Игоря Сикорского), Львов и Одесса

Об этом сообщает avianews.com.

Согласно онлайн-табло аэропортов, 5 января лоукостер не выполнил рейс EG 544 из Одессы в Рим, а 6 января отменил рейсы EG 236 из Киева в Рим, EG 498 из Киева в Милан и EG 278 из Львова в Неаполь.

По данным flightradar24.com, из четырех самолетов, которые входят во флот Ernest Airlines, сразу два отправились в аэропорты, никак не связанные с маршрутной сетью лоукостера.

"29 декабря 2019 года авиационные власти Италии ENAC объявили о прекращении действия лицензии Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года и запретили продажу билетов. Авиаперевозчику запретили продажу билетов, однако предоставили возможность выполнить перелеты в пиковый период перевозок в новогодние праздники с целью защиты пассажиров, которые уже имеют купленные билеты.

В ENAC обратили внимание, что санкции в отношении Ernest Airlines не связаны с безопасностью полетов, поэтому запрет на выполнение рейсов вводится с задержкой", - говорится в сообщении.

Ранее в Ernest Airlines заявили, что идет работа для урегулирования ситуации и отзыва решения о приостановлении лицензии.

Отметим, что лоукостер Ernest Airlines открыл рейсы в Украину в 2017 году.

 

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