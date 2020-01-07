IKEA заплатит $46 млн родителям двухлетнего мальчика, погибшего от падения комода

7 января, 2020, 18:51

Шведский концерн IKEA заплатит 46 млн долларов родителям двухлетнего мальчика, погибшего от падения 32-килограммового комода

Об этом пишет DW .

Соглашение с IKEA достигнуто в результате судебной тяжбы, которая началась после гибели в городе Буэна Парк двухлетнего Джозефа Дудека в 2017 году.

Ребенок умер от травм, полученных от падения комода Malm весом 32 килограмма. Семья обратилась в суд, обвинив производителя в том, что он знал о рисках опрокидывания своей мебели, но не предупредил потребителей, что нужно прикреплять комод к стене.

Сумма, которую шведский мебельный концерн согласился выплатить - 46 миллионов долларов - стала известна американской прессе, в официальном заявлении компании она не называется. Соглашение обязывает IKEA также приложить больше усилий для информирования потребителей об угрозах переворачивания мебели и об отзыве всех проданных в США, комодов серии Malm.

Отзыв комодов серии Malm действует только на американском рынке. В других странах эти предметы мебели, как и раньше, продаются.