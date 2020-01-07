Эстония не планирует ратифицировать соглашение о границе с Россией
Об этом сообщил спикер Рийгикога Хенн Пиллуаас в интервью ERR.
"Позиция (правительственной) коалиции заключается в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора", - сказал Пиллуаас.
Отвечая на вопрос о том, как следует поступить Эстонии, если Россия ратифицирует пограничный договор первой, Пиллуаас заявил, что в таком случае ничего делать не нужно.
"Ничего делать не надо. Безусловно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий (Ивангорода и Печорского района, которые отошли к Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года), это будет иметь огромные юридические последствия. Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наше правопреемство, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и др. Это исключительно опасный путь", - считает спикер.
- Пограничный договор между Эстонской Республикой и Российской Федерацией было подписано 18 февраля 2014 года. Со стороны Эстонии подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Урмас Паэт. Со стороны России - Сергей Лавров. Первое чтение законопроекта о ратификации пограничных соглашений состоялось в Рийгикогу 25 ноября 2015 года. В Госдуме РФ законопроект о ратификации этого договора все еще не поступил даже для первого чтения
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