Эстония не планирует ратифицировать соглашение о границе с Россией

7 января, 2020, 15:31

Правящая коалиция Эстонии не намерена ратифицировать договор о государственной границе с Россией, подписанній в 2014 году

Об этом сообщил спикер Рийгикога Хенн Пиллуаас в интервью ERR.

"Позиция (правительственной) коалиции заключается в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора", - сказал Пиллуаас.

Отвечая на вопрос о том, как следует поступить Эстонии, если Россия ратифицирует пограничный договор первой, Пиллуаас заявил, что в таком случае ничего делать не нужно.

"Ничего делать не надо. Безусловно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий (Ивангорода и Печорского района, которые отошли к Эстонии по Тартускому мирному договору 1920 года), это будет иметь огромные юридические последствия. Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наше правопреемство, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и др. Это исключительно опасный путь", - считает спикер.