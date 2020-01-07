Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины
Об этом сообщила чилийская метеослужба MeteoChile в Twitter, передает Интерфакс-Украина.
На спутниковых кадрах дым виден над южной и центральной частями Чили. Как сообщили в метеорологическом управлении страны, жители не чувствуют запаха гари, поскольку дым находится на большой высоте.
Национальная метеорологическая служба Аргентины подтвердила информацию о поступлении дыма.
Лесные пожары бушуют в Австралии с ноября 2019 года. К тушению привлечены около 3 тыс. военных. Согласно последним данным, в огне погибли 24 человека, а также не менее 350 коал. На устранение последствий стихийного бедствия власти Австралии выделит около $1,4 млрд.
En la imagen (RGB Color Verdadero del GOES-16) se aprecia el humo (color café tenue) proveniente de los incendios forestales de Australia. El humo ha sido transportado por el flujo de aire hasta Chile y Argentina #humo #incendiosforestales #AustralianBushfire pic.twitter.com/hutnrX6hWP- MeteoChile (@meteochile_dmc) January 6, 2020
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