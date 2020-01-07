7 января, 2020, 10:51

Дым от лесных пожаров в Австралии, охватившие страну с ноября прошлого года, достиг Чили и Аргентины

Об этом сообщила чилийская метеослужба MeteoChile в Twitter, передает Интерфакс-Украина.

На спутниковых кадрах дым виден над южной и центральной частями Чили. Как сообщили в метеорологическом управлении страны, жители не чувствуют запаха гари, поскольку дым находится на большой высоте.

Национальная метеорологическая служба Аргентины подтвердила информацию о поступлении дыма.

Лесные пожары бушуют в Австралии с ноября 2019 года. К тушению привлечены около 3 тыс. военных. Согласно последним данным, в огне погибли 24 человека, а также не менее 350 коал. На устранение последствий стихийного бедствия власти Австралии выделит около $1,4 млрд.