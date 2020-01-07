Бориспольский экспресс сломался возле метро "Демеевская"

7 января, 2020, 19:27

Поезд, следующий по маршруту Киев-Пассажирский - аэропорт "Борисполь", совершил вынужденную остановку у станции метро "Демеевская"

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Сообщается, что пассажиры были пересажены в другой поезд и доставлены в аэропорт.

Железнодорожники сейчас ведут переговоры с Крюковским вагоностроительным заводом, который является производителем этого поезда.

"В Укрзализныце будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-изготовителю", - подчеркнули в УЗ.