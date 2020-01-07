Бориспольский экспресс сломался возле метро "Демеевская"
7 января, 2020, 19:27
Поезд, следующий по маршруту Киев-Пассажирский - аэропорт "Борисполь", совершил вынужденную остановку у станции метро "Демеевская"
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Сообщается, что пассажиры были пересажены в другой поезд и доставлены в аэропорт.
Железнодорожники сейчас ведут переговоры с Крюковским вагоностроительным заводом, который является производителем этого поезда.
"В Укрзализныце будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-изготовителю", - подчеркнули в УЗ.
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