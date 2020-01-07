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Espreso.tvОбщество9 января в Славуте похоронят солдата Рацуна, которого российский снайпер убил на Луганщине

9 января в Славуте похоронят солдата Рацуна, которого российский снайпер убил на Луганщине

9 января в городе Славута Хмельницкой области похоронят украинского военного Сергея Рацуна

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Механик-водитель девяносто третьей отдельной механизированной бригады Сергей Рацун, 1976 года рождения, уроженец села Москвитяновка Полонского района Хмельницкой области, погиб 5 января в 21.05 вблизи поселка Крымское Луганской области в результате выстрела снайпера из РФ.

Рацун в 2014-2015 годах проходил службу по мобилизации в сто двадцать восьмой бригаде, воевал в районе Дебальцево. В мае 2016 года подписал контракт с 93 бригадой, участвовал в боях в Крымском, Новотроицком. В 2019 году принимал участие в учениях Combined Resolve в Германии.

Похороны состоятся на "Новом кладбище" города Славута.

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