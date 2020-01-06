Яценюк поздравил украинцев с Рождеством
6 января, 2020, 17:50
Лидер партии "Народный Фронт" Арсений Яценюк поздравил украинцев с Рождеством
Об этом Яценюк написал в Facebook.
"Поздравляю всех, кто сегодня радуется появлению первой звезды, сообщает о рождении Божьего дитя, а завтра будет отмечать Рождество Христово. Веселых и радостных праздников нам всем! Здоровье и уюта, достатка! Да хранит Господь вас и Украину! Христос рождается!" - написал Яценюк.
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