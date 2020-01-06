6 января, 2020, 17:50

Лидер партии "Народный Фронт" Арсений Яценюк поздравил украинцев с Рождеством

Об этом Яценюк написал в Facebook.

"Поздравляю всех, кто сегодня радуется появлению первой звезды, сообщает о рождении Божьего дитя, а завтра будет отмечать Рождество Христово. Веселых и радостных праздников нам всем! Здоровье и уюта, достатка! Да хранит Господь вас и Украину! Христос рождается!" - написал Яценюк.