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Espreso.tvОбществоВ штабе ООС рассказали о режиме "тишина" на участках разведения

В штабе ООС рассказали о режиме "тишина" на участках разведения

На участках разведения ситуация остается стабильной

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишина соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4 тысяч  пассажиров.

На участках разведения №2 и №3 - в Золотом и Петровском - обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

 

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