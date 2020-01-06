В штабе ООС рассказали о режиме "тишина" на участках разведения
6 января, 2020, 19:59
На участках разведения ситуация остается стабильной
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишина соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4 тысяч пассажиров.
На участках разведения №2 и №3 - в Золотом и Петровском - обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.
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