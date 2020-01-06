В центре Львова установили четырехметрового дидуха

6 января, 2020, 16:57

В центре Львова традиционно установили символ Рождества - обжиночный сноп, который изготовили мастера

Дидух, сделанный из пшеницы и ржи и украшенный цветными лентами, имеет четыре метра высоты, сообщает Радио Свобода.

"Львовяне немного изменили традицию. Ежегодно обжиночный сноп по праздникам сжигали, а мы не можем, так как создана основа народными мастерами, а обновляется работниками музея народной архитектуры и быта. Поэтому мы сохраняем этот дидух как можно дольше", - говорит участница акции по вынесению дидуха Татьяна Пилипец.

Это давняя традиция делать дидух, происходит еще от дохристианских времен и символизирует дух предков, но этот языческий символ прижился в христианстве и обрел другой смысл - согласие в семье, хороший урожай.

"Для украинцев дидух является символом достатка и надежды на то, что Господь и в дальнейшем будет благосклонным к нам", - отметил священник Украинской греко-католической церкви Михаил Белецкий.

Вынесением Рождественского дидуха во Львове начинаются многочисленные праздничные и благотворительные мероприятия, в частности запланировано шествие звездочетов, коляда, рождественские завтраки.