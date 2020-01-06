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Espreso.tvОбществоСША приветствовали украинцев с годовщиной Томоса об автокефалии

США приветствовали украинцев с годовщиной Томоса об автокефалии


фото: Информатор Київ
6 января Посольство Соединенных Штатов Америки поздравило украинский с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии

Об этом Посольство США в Украине написало в Twitter.

"Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии, предоставляемого Вселенским патриархом Варфоломеем", - написали американские дипломаты.

Также в посольстве добавили:

"Мы еще раз подчеркиваем нашу крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства."

 

  • Напомним, Петр Порошенко назвал Томос об автокефалии Православной церкви Украины выдающимся достижением 2019 года.
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