США приветствовали украинцев с годовщиной Томоса об автокефалии
Об этом Посольство США в Украине написало в Twitter.
"Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии, предоставляемого Вселенским патриархом Варфоломеем", - написали американские дипломаты.
Также в посольстве добавили:
"Мы еще раз подчеркиваем нашу крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства."
Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии, предоставляемого Вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подчеркиваем нашу крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства.- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 6, 2020
(AP Photo / Emrah Gurel) pic.twitter.com/l1AAdNczmb
- Напомним, Петр Порошенко назвал Томос об автокефалии Православной церкви Украины выдающимся достижением 2019 года.
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