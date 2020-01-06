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Espreso.tvОбществоРождество на Донбассе: ранен украинский военный

Рождество на Донбассе: ранен украинский военный

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Из запрещенных Минскими договоренностям 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам Крымского.

Сегодня, 6 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

 

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