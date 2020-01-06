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Espreso.tvМирРоссийский ракетный крейсер не сумел пришвартоваться в Стамбуле

Российский ракетный крейсер не сумел пришвартоваться в Стамбуле

Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле и вернулся на стоянку в Мраморном море

Об этом написал эксперт Андрей Клименко в Facebook.

"Стамбульские проблемы и приключения ракетного крейсера «Маршал Устинов» - плавучей резиденции президента РФ для пребывания в Стамбуле - не закончились. 6 января целых 4 турецких буксира пытались помочь поставить его на почетное место - военный причал на мысе Сарайбурну. Но "не шмогли». Вернулся на якорную стоянку в Мраморном море", - написал он.

 

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