"Всем вкусной кутьи!", - Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
6 января, 2020, 18:13
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Зеленский обнародовал свое поздравление в Facebook
"Колядку колоколов", написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают более чем в 150 вариациях. Так украинский "Щедрик" дарит рождественский дух по всему миру. Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святой ужин. Всем вкусной кутьи! Христос рождается! Славим его!" - написал Зеленский.
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