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Espreso.tvОбщество"Всем вкусной кутьи!", - Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

"Всем вкусной кутьи!", - Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Зеленский обнародовал свое поздравление в Facebook
 
"Колядку колоколов", написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают более чем в 150 вариациях. Так украинский "Щедрик" дарит рождественский дух по всему миру. Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святой ужин. Всем вкусной кутьи! Христос рождается! Славим его!" - написал Зеленский.

 

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