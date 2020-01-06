"Всем вкусной кутьи!", - Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

6 января, 2020, 18:13

Зеленский обнародовал свое поздравление в Facebook

"Колядку колоколов", написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают более чем в 150 вариациях. Так украинский "Щедрик" дарит рождественский дух по всему миру. Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святой ужин. Всем вкусной кутьи! Христос рождается! Славим его!" - написал Зеленский.