"Казус Албана" - опасный прецедент, что нивелирует международные усилия Украины по возвращению Крыма - партия "Европейская Солидарность"
Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".
"Неожиданно быстро Владимир Зеленский начал воплощать в жизнь свою новогоднее поздравление" # какаяразниця ". Очевидно, что он так и не осознает, насколько его личное вмешательство и выступление шведского певца Dr. Alban в« 95-м квартале »могут иметь негативные последствия для политики непризнания попытки аннексии Крымского полуострова со стороны Российской Федерации ", - заявляют в партии.
В "ЕС" считают, что подобные действия являются показателем того, что в ручном управлении президента находится не только система правосудия, но и Служба безопасности Украины.
"Телефонное право" Зеленского в истории с Dr. Alban - это еще и очевидный конфликт интересов. Музыканта впустили в Украину по указанию президента для выступления в шоу-программе компании, по деятельности которой Зеленский получает немалые роялти ", - считают в партии.
В "Европейские Солидарности" считают, что - цитата - "новой власти понять, что надо защищать не интересы" 95-го квартала "или своих друзей и спонсоров, а всей Украины."
- Напомним, что Dr. Alban смог выступить в Киеве , несмотря на предварительный запрет, наложенный на его гастроли в связи с незаконными посещением оккупированного россиянами украинского Крыма.
- В Госпогранслужбе объяснили, почему пустили Dr. Alban в Украину.
- Позже, шведский певец Dr. Alban исправил заметку в Instagram и убрал упоминание о помощи президента Владимира Зеленского в получении разрешения на въезд в Украину.
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