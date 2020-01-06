"Казус Албана" - опасный прецедент, что нивелирует международные усилия Украины по возвращению Крыма - партия "Европейская Солидарность"

6 января, 2020, 11:41

В партии "Европейская Солидарность" отреагировали на скандальный приезд певца Dr. Alban в Киев после его выступлений в оккупированном Россией Крыму

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Неожиданно быстро Владимир Зеленский начал воплощать в жизнь свою новогоднее поздравление" # какаяразниця ". Очевидно, что он так и не осознает, насколько его личное вмешательство и выступление шведского певца Dr. Alban в« 95-м квартале »могут иметь негативные последствия для политики непризнания попытки аннексии Крымского полуострова со стороны Российской Федерации ", - заявляют в партии.

В "ЕС" считают, что подобные действия являются показателем того, что в ручном управлении президента находится не только система правосудия, но и Служба безопасности Украины.

"Телефонное право" Зеленского в истории с Dr. Alban - это еще и очевидный конфликт интересов. Музыканта впустили в Украину по указанию президента для выступления в шоу-программе компании, по деятельности которой Зеленский получает немалые роялти ", - считают в партии.

В "Европейские Солидарности" считают, что - цитата - "новой власти понять, что надо защищать не интересы" 95-го квартала "или своих друзей и спонсоров, а всей Украины."