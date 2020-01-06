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Espreso.tvОбщество"Чей Крым?" Российская Instagram-блогерша назвала украинских активистов "провокаторами"

"Чей Крым?" Российская Instagram-блогерша назвала украинских активистов "провокаторами"

Российская Instagram-блогерша Александра Митрошина, которая в 2017 году незаконно въехала в Крым с территории России, назвала "провокаторами" людей, которые спросили у нее "Чей Крым?" во время встречи в Киеве

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Встреча подписчиков закончилась дракой, полицией и моим бегством. Пришли три провокаторы на политическую тему в контексте России и Украины. Сорвали встречу, обвиняли меня в разных вещах, через полчаса подрались", - написала Митрошина.

Блогерша также сообщила, что она сразу же поехала, поскольку "ситуация вышла из-под контроля".

  • Напомним, что активистов организации "Відсіч", которые поставили вопрос о полуострове, задержали полицейские . На двух из них правоохранители составили админпротокол по ст. 173 Кодекса об административных нарушениях (мелкое хулиганство). Позже активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкий отпустили.

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