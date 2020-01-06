"Чей Крым?" Российская Instagram-блогерша назвала украинских активистов "провокаторами"
6 января, 2020, 21:11
Российская Instagram-блогерша Александра Митрошина, которая в 2017 году незаконно въехала в Крым с территории России, назвала "провокаторами" людей, которые спросили у нее "Чей Крым?" во время встречи в Киеве
Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Встреча подписчиков закончилась дракой, полицией и моим бегством. Пришли три провокаторы на политическую тему в контексте России и Украины. Сорвали встречу, обвиняли меня в разных вещах, через полчаса подрались", - написала Митрошина.
Блогерша также сообщила, что она сразу же поехала, поскольку "ситуация вышла из-под контроля".
- Напомним, что активистов организации "Відсіч", которые поставили вопрос о полуострове, задержали полицейские . На двух из них правоохранители составили админпротокол по ст. 173 Кодекса об административных нарушениях (мелкое хулиганство). Позже активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкий отпустили.
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
-
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
Читайте также
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
-