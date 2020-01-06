Пожары в Австралии: Украина готова оказать помощь
6 января, 2020, 20:27
Правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь в ликвидации лесных пожаров в Австралии
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"В Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации, которая остается критической и привела к значительному количеству жертв, а также десятков пропавших без вести людей в результате масштабных лесных пожаров в Австралии. Правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу", - говорится в сообщении.
Также в МИД отметили, что находятся в постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших.
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