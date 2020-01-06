 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПожары в Австралии: Украина готова оказать помощь

Пожары в Австралии: Украина готова оказать помощь

Правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь в ликвидации лесных пожаров в Австралии

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации, которая остается критической и привела к значительному количеству жертв, а также десятков пропавших без вести людей в результате масштабных лесных пожаров в Австралии. Правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу", - говорится в сообщении.

Также в МИД отметили, что находятся в постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 января, 2020 понедельник

больше новостей

6 января, 2020 понедельник

5 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать