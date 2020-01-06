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Espreso.tvОбществоПатруль ОБСЕ нашел 22 установки "Град" на оккупированной Луганщине

Патруль ОБСЕ нашел 22 установки "Град" на оккупированной Луганщине

На временно оккупированной территории Луганской области выявлено вражескую технику, которая находится там с нарушением Минских договоренностей

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

На неподконтрольной правительству Украины территории патрулем спецмиссии ОБСЕ зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода.

В частности, 4 января вблизи населенного пункта Хрустальный (быв. Красный Луч) патруль СММ ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм).

 

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