Патруль ОБСЕ нашел 22 установки "Град" на оккупированной Луганщине
6 января, 2020, 21:32
На временно оккупированной территории Луганской области выявлено вражескую технику, которая находится там с нарушением Минских договоренностей
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
На неподконтрольной правительству Украины территории патрулем спецмиссии ОБСЕ зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода.
В частности, 4 января вблизи населенного пункта Хрустальный (быв. Красный Луч) патруль СММ ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм).
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