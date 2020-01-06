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Espreso.tvОбществоОсвобожденные из плена в первую очередь нуждаются в стоматологическом вмешательстве, - Минветеранов

Освобожденные из плена в первую очередь нуждаются в стоматологическом вмешательстве, - Минветеранов

Освобожденные из плена в результате обмена украинцы имеют кардиологические проблемы, у некоторых есть челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток

Об этом сообщает пресс служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В первую очередь освобожденыные из плена требуют стоматологического вмешательства, в частности со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им бесплатно. Минветеранов удалось договориться с ассоциацией стоматологов об их содействии. Также, у тех, кто был лишен личной свободы наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых есть челюстно-лицевые повреждения.

Начальник управления Министерства по делам ветеранов Сергей Мокренюк рассказал, что освобожденные также нуждаются в юридических консультацях и помощи. В первую очередь им всем необходимо восстановление документов: паспорта, водительского удостоверения и других.

  • 31 декабря пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что согласование нового списка на обмен пленными начнется в январе и его ожидают к концу зимы.
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