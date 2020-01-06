Нефть рекордно подорожала на фоне новостей с Ближнего Востока
Котировки эталонных марок нефти "Brent" и "WTI" можно видеть на сайте Министерства финансов Украины.
Действия США против Ирана, а именно - убийство генерала Касема Сулеймани, главы Корпуса стражей Исламской революции, который воевал в Сирии, - привели к скачку цены на нефть. Так, сегодня, 6 января, фьючерсы на нефть марки Brent поднимались до 69,95 доллара за баррель.
Отметим, что такой высокой цены на нефть не было с апреля 2019 г.
По состоянию на 11:49 стоимость фьючерсов на нефть марки "Brent" установилась на уровне 69,81 доллара за баррель, поднявшись за сутки на 1,76%.
Цены на нефть резко выросли 3 декабря. Тогда стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 13:39 составила 69,26 долларов за баррель - это на 3,01 доллара (4,54%) выше цены на закрытии предыдущей сессии.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", который относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи пообещал США отомстить за ликвидацию генерала Касема Сулеймани .
- 5 января стало известно, что Иран готовится нанести удары по американским военным объектам
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