Нефть рекордно подорожала на фоне новостей с Ближнего Востока

6 января, 2020, 14:34

6 января фьючерсы на эталонную марку нефти Brent впервые превысили отметку в 70 долларов за баррель

Котировки эталонных марок нефти "Brent" и "WTI" можно видеть на сайте Министерства финансов Украины.

Действия США против Ирана, а именно - убийство генерала Касема Сулеймани, главы Корпуса стражей Исламской революции, который воевал в Сирии, - привели к скачку цены на нефть. Так, сегодня, 6 января, фьючерсы на нефть марки Brent поднимались до 69,95 доллара за баррель.

Отметим, что такой высокой цены на нефть не было с апреля 2019 г.

По состоянию на 11:49 стоимость фьючерсов на нефть марки "Brent" установилась на уровне 69,81 доллара за баррель, поднявшись за сутки на 1,76%.

Цены на нефть резко выросли 3 декабря. Тогда стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 13:39 составила 69,26 долларов за баррель - это на 3,01 доллара (4,54%) выше цены на закрытии предыдущей сессии.