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Espreso.tvМирМолодежная сборная Канады вырвала победу в России на финале чемпионата мира

Молодежная сборная Канады вырвала победу в России на финале чемпионата мира


фото: sportsnet.ca
5 января в чешском городе Острава молодежная сборная Канады по хоккею победила Россию со счетом 4: 3 и стала новым чемпионом мира

Об этом передает издание "Sportsnet".

В начале встречи Россию однажды спасла штанга их ворот. Всего в первом периоде четыре раза россияне играли в большинстве, но ни разу ею не воспользовались. Во втором периоде россияне открыли счет, играя в большинстве. Через полторы минуты канадцы восстановили равновесие. И все же на отдых команды ушли с преимуществом в счете России.

В третьем периоде Соркин увеличил счет до 3: 1. Но не прошло и одна минута, как Макмайкл восстановил отставание в счете в одну шайбу. А через две минуты канадцы большинство воплотить в заброшенную шайбу - отличился Хейтон - 3: 3. А на пятьдесят седьмой минуте матча Томас вывел сборную Канады вперед.

  • Напомним, легендарный хоккеист назвал Россию страной, которая опозорилась наиболее в истории мирового спорта
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