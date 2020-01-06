Молодежная сборная Канады вырвала победу в России на финале чемпионата мира

6 января, 2020, 10:47

5 января в чешском городе Острава молодежная сборная Канады по хоккею победила Россию со счетом 4: 3 и стала новым чемпионом мира

Об этом передает издание "Sportsnet".

В начале встречи Россию однажды спасла штанга их ворот. Всего в первом периоде четыре раза россияне играли в большинстве, но ни разу ею не воспользовались. Во втором периоде россияне открыли счет, играя в большинстве. Через полторы минуты канадцы восстановили равновесие. И все же на отдых команды ушли с преимуществом в счете России.

В третьем периоде Соркин увеличил счет до 3: 1. Но не прошло и одна минута, как Макмайкл восстановил отставание в счете в одну шайбу. А через две минуты канадцы большинство воплотить в заброшенную шайбу - отличился Хейтон - 3: 3. А на пятьдесят седьмой минуте матча Томас вывел сборную Канады вперед.

Sing it loud and sing it proud.



Canada, this is for you! pic.twitter.com/ZJ9poCPeLW — #WorldJuniors (@HC_WJC) January 5, 2020