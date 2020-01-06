Молодежная сборная Канады вырвала победу в России на финале чемпионата мира
Об этом передает издание "Sportsnet".
В начале встречи Россию однажды спасла штанга их ворот. Всего в первом периоде четыре раза россияне играли в большинстве, но ни разу ею не воспользовались. Во втором периоде россияне открыли счет, играя в большинстве. Через полторы минуты канадцы восстановили равновесие. И все же на отдых команды ушли с преимуществом в счете России.
В третьем периоде Соркин увеличил счет до 3: 1. Но не прошло и одна минута, как Макмайкл восстановил отставание в счете в одну шайбу. А через две минуты канадцы большинство воплотить в заброшенную шайбу - отличился Хейтон - 3: 3. А на пятьдесят седьмой минуте матча Томас вывел сборную Канады вперед.
Sing it loud and sing it proud.— #WorldJuniors (@HC_WJC) January 5, 2020
Canada, this is for you! pic.twitter.com/ZJ9poCPeLW
- Напомним, легендарный хоккеист назвал Россию страной, которая опозорилась наиболее в истории мирового спорта
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