Грузинская оппозиция требует не пустить Лаврова в Тбилиси

6 января, 2020, 15:30

Возможный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Тбилиси весной текущего года станет нарушением закона Грузии "Об оккупированных территориях"

Об этом заявили в грузинской оппозиционной партии "Европейская Грузия", информирует Интерфакс-Украина.

"Лавров нарушил закон об оккупированных территориях, и его не должны пропускать на подконтрольную Грузии территорию. Все, кто его пропустят, станут нарушителями закона", - заявил один из лидеров партии Гиги Угулава.

Так он прокомментировал сообщение, что глава МИД РФ в мае может посетить Тбилиси в связи с заседанием комитета министров Совета Европы.

По словам Угулавы, "закон есть закон, и он распространяется и на министров, и на рядовых граждан".

В то же время в правительстве Грузии и МИД страны пока не подтверждают и не опровергают возможность визита Лаврова.

Как заявили журналистам в МИД республики, Грузия как страна, председательствующая в Совете Европы, примет в мае заседание комитета министров, и все детали будут согласованы с секретариатом СЕ в соответствии с уставом организации.

В свою очередь, вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский в беседе с журналистами в понедельник предположил, что по вопросу возможного визита главы МИД РФ и в Тбилиси, и в Москве состоятся обсуждения.

По его словам, в этом вопросе значение имеет не только позиция Грузии, поскольку Тбилиси выступает как столица Совета Европы.

"Соответственно, Тбилиси в этот период будет жить по регламентам и повестке дня СЕ, и как это соответствует той ситуации, которая есть между Грузией и Россией, достаточно сложно комментировать этот вопрос", - сказал он.