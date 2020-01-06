Грузинская оппозиция требует не пустить Лаврова в Тбилиси
Об этом заявили в грузинской оппозиционной партии "Европейская Грузия", информирует Интерфакс-Украина.
"Лавров нарушил закон об оккупированных территориях, и его не должны пропускать на подконтрольную Грузии территорию. Все, кто его пропустят, станут нарушителями закона", - заявил один из лидеров партии Гиги Угулава.
Так он прокомментировал сообщение, что глава МИД РФ в мае может посетить Тбилиси в связи с заседанием комитета министров Совета Европы.
По словам Угулавы, "закон есть закон, и он распространяется и на министров, и на рядовых граждан".
В то же время в правительстве Грузии и МИД страны пока не подтверждают и не опровергают возможность визита Лаврова.
Как заявили журналистам в МИД республики, Грузия как страна, председательствующая в Совете Европы, примет в мае заседание комитета министров, и все детали будут согласованы с секретариатом СЕ в соответствии с уставом организации.
В свою очередь, вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский в беседе с журналистами в понедельник предположил, что по вопросу возможного визита главы МИД РФ и в Тбилиси, и в Москве состоятся обсуждения.
По его словам, в этом вопросе значение имеет не только позиция Грузии, поскольку Тбилиси выступает как столица Совета Европы.
"Соответственно, Тбилиси в этот период будет жить по регламентам и повестке дня СЕ, и как это соответствует той ситуации, которая есть между Грузией и Россией, достаточно сложно комментировать этот вопрос", - сказал он.
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