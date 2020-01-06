Гончарук пожелал украинцам почувствовать рождественскую радость, заботу и уют
6 января, 2020, 19:33
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил украинских граждан с праздником Рождества Христова
Поздравление с Рождеством глава правительства Алексей Гончарук разместил на своих страницах в социальных сетях.
"Желаю каждому украинцу, где бы вы ни были сегодня: дома за семейным столом, на работе, в дальнем путешествии или на службе, защищая нашу Родину, - почувствовать рождественскую радость, заботу и уют! Вкусной вам кутьи! Христос родился! Славим его!" - написал Гончарук.
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