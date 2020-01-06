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Espreso.tvОбществоГончарук пожелал украинцам почувствовать рождественскую радость, заботу и уют

Гончарук пожелал украинцам почувствовать рождественскую радость, заботу и уют

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил украинских граждан с праздником Рождества Христова

Поздравление с Рождеством глава правительства Алексей Гончарук разместил на своих страницах в социальных сетях.

"Желаю каждому украинцу, где бы вы ни были сегодня: дома за семейным столом, на работе, в дальнем путешествии или на службе, защищая нашу Родину, - почувствовать рождественскую радость, заботу и уют! Вкусной вам кутьи! Христос родился! Славим его!" - написал Гончарук.

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