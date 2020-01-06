 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕпифаний поблагодарил Порошенко за усилия по получению Томосу

Епифаний поблагодарил Порошенко за усилия по получению Томосу

Томос - плод труда очень многих людей, в том числе и тогдашнего главы государства Петра Порошенко, заявил Епифаний

Об этом митрополит Епифаний написал на cвоий странице в Facebook.

"Год назад Вселенский Патриарх Варфоломей вручил для Православной Церкви Украины Томос об автокефалии. Осуществилась мечта многих поколений и миллионов верующих - Украинская Православная Церковь была включена в Диптих как равноправная автокефальная Церковь-сестра. Это событие - плод труда очень многих, в том числе и тогдашнего главы государства Петра Порошенко", - напомнил Епифаний.

По его словам, длительное время украинские иерархи, духовенство и верующие обращались к государству с просьбой поддержать движение за духовную независимость.

"И пятый президент Украины услышал эти обращения и вместе с парламентариями, членами правительства, дипломатами сделал очень много для того, чтобы 6 января, в Навечерье Рождества Христова, Томос прибыл в Украину. Благодарю Вас, Петр Алексеевич, и всех государственных деятелей, которые помогли Церкви утвердить навсегда свое историческое и каноническое право на автокефалию", - добавил Епифаний.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 января, 2020 понедельник

больше новостей

6 января, 2020 понедельник

5 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать