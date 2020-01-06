Епифаний поблагодарил Порошенко за усилия по получению Томосу

6 января, 2020, 17:36

Томос - плод труда очень многих людей, в том числе и тогдашнего главы государства Петра Порошенко, заявил Епифаний

Об этом митрополит Епифаний написал на cвоий странице в Facebook.

"Год назад Вселенский Патриарх Варфоломей вручил для Православной Церкви Украины Томос об автокефалии. Осуществилась мечта многих поколений и миллионов верующих - Украинская Православная Церковь была включена в Диптих как равноправная автокефальная Церковь-сестра. Это событие - плод труда очень многих, в том числе и тогдашнего главы государства Петра Порошенко", - напомнил Епифаний.

По его словам, длительное время украинские иерархи, духовенство и верующие обращались к государству с просьбой поддержать движение за духовную независимость.

"И пятый президент Украины услышал эти обращения и вместе с парламентариями, членами правительства, дипломатами сделал очень много для того, чтобы 6 января, в Навечерье Рождества Христова, Томос прибыл в Украину. Благодарю Вас, Петр Алексеевич, и всех государственных деятелей, которые помогли Церкви утвердить навсегда свое историческое и каноническое право на автокефалию", - добавил Епифаний.